Sputnik e viaggi: è riconosciuto in Grecia, Croazia, Cipro, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Serbia

Per i cittadini dell'Unione Europea e dell'area Schengen da oggi basterà avere con sé il green pass in formato cartaceo o digitale per varcare i confini nazionali e non essere più soggetti a restrizioni. Il pass consiste in un QR code da tenere nello smartphone o in tasca con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare: aver completato il ciclo di vaccinazione, essere risultati negativi a un tampone nelle precedenti 48 ore, oppure essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. Il San Marino Digital Covid Certificate, che è in linea con gli standard dell'Unione Europea, sarà attivato entro il 15 luglio.







Nel frattempo, come ci riferisce l'agenzia di viaggi sammarinese “Quo Vadis?” per i sammarinesi che si muovono all'estero, oltre l'Italia ovviamente, è necessario un certificato che attesti la negatività al tampone, eseguito entro le 48 ore dall'arrivo a destinazione. Per il rientro a San Marino invece non è, di massima, necessario, anche se ogni situazione è a sé e il consiglio è di verificare accuratamente. Anche quando, dopo il 15 luglio, sarà disponibile il San Marino Digital Covid Certificate, l'aver completato la vaccinazione con Sputnik, potrebbe non essere sufficiente per muoversi nell'Unione Europea e nell'area Schengen, ad eccezione di Croazia e Grecia che – come riferisce l'agenzia “Quo Vadis?” - riconoscono il vaccino russo. Sputnik è stato inoltre autorizzato anche in Ungheria e Slovacchia, ma anche a Cipro, in Slovenia e Serbia. Non dovrebbero invece esserci problemi di sorta per sammarinesi e residenti a cui è stata somministrata la doppia dose di Pfizer. Novità e maggiori certezze sul tema green pass, ad ogni modo, dovrebbero arrivare nella giornata di domani quando è previsto un incontro in videoconferenza tra la Commissione Europea, San Marino, Andorra, Monaco e il Vaticano