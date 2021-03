COVID 19 Sputnik: Italia e Germania guardano verso Mosca Allo Spallanzani verso la stipulazione di un accordo per la sperimentazione scientifica del vaccino

Italia e Germania guardano verso Mosca. "Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l'istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell'autorizzazione formale dell'Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante una visita all'hub vaccinale dell'Auditorium.

L'amministratore delegato del fondo russo di investimenti Kirill Dmitriev ha dichiarato che se sarà approvato si potrà probabilmente consegnare 100 milioni di dosi nell'Unione Europea entro quattro mesi e ha confermato che Mosca ha già messo a punto piani per produrre il vaccino in Germania e in altri Paesi europei tra i quali anche l’Italia.

