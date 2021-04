Sputnik: l'Iss rassicura su sicurezza ed efficacia. Arlotti: "Mia fiducia nel vaccino non cambia" Sul fronte dati: i positivi attivi scendono a 61. Un solo nuovo caso

Le istituzioni sanitarie sammarinesi intervengono dopo le notizie di uno stop al vaccino Sputnik in Brasile. Secondo Anvisa, l'autorità sanitaria del Paese, l'adenovirus presente nel siero potrebbe riprodursi. L'Iss, tramite una nota, esprime “piena fiducia” su sicurezza ed efficacia del vaccino russo. I dati della campagna con lo Sputnik usato in circa il 90% dei casi, spiega l'Istituto, mostrano “un repentino calo dei contagi a distanza di un mese”, anche con la variante inglese in circolazione.

[Banner_Google_ADS]



L'infettivologo ed ex commissario straordinario Massimo Arlotti spiega la 'questione' su cui si sono soffermate le autorità brasiliane e ribadisce la sua fiducia al vaccino. L'Iss ricorda gli studi avviati con lo Spallanzani e con l'Università di Bologna. I dati preliminari di quest'ultimo, si legge, risultano in linea con la scheda tecnica del vaccino. Nella nota anche il riferimento alla smentita dell'azienda produttrice che rivendica una sicurezza e un'efficacia confermata da 61 autorità di regolamentazione degli Stati che hanno autorizzato lo Sputnik.

Sul fronte contagi, dati ancora incoraggianti: dopo i 12 guariti dell'ultima giornata, i positivi attuali scendono a 61. Registrato un solo nuovo caso. Numeri stabili in ospedale: 10 i ricoverati, 6 nelle stanze di isolamento e 4 in terapia intensiva. 28.475 le vaccinazioni totali, di cui 8.702 con la seconda dose. Da lunedì riapertura delle visite al Casale la Fiorina e al Colore del Grano.

Nel servizio, l'intervista all'infettivologo Massimo Arlotti



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: