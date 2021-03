Sputnik: prime aperture anche da Spagna e Lussemburgo. Beccari: "Scelta di San Marino lungimirante"

Il vaccino Sputnik continua ad essere al centro dell'attenzione internazionale, tra annunci di produzioni imminenti in Europa, scienziati che sperano nell'approvazione e smentite. Dopo la notizia della possibile produzione in Lombardia, si aggiungono altre aperture. A partire da quella della Spagna che, come riporta l'Ansa citando El Pais, sarebbe uno dei Paesi candidati a fabbricare il siero russo. “Fin dall'inizio abbiamo parlato di scelta lungimirante”: con queste parole il Segretario agli Esteri Luca Beccari commenta le ultime notizie apparse.

Nelle score ore il colloquio telefonico tra il presidente Putin e il premier lussemburghese Bettel che, secondo quanto fa sapere il Cremlino, avrebbero parlato proprio di prospettive per la fornitura. Nella comunità scientifica italiana, c'è chi da tempo spinge per l'utilizzo dello Sputnik. “Speriamo che Ema lo approvi presto”, dice l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. Più cauto Andrea Crisanti, dell'Università di Padova. Il problema, afferma, è che ci deve essere qualcuno che prenda tutti i dati e li presenti all'Ema. A livello politico, il Governo italiano rinvia a quanto già espresso dalla Commissione europea: lo Sputnik in questo momento non rientra nella strategia vaccinale Ue. Ma da più parti si continua a premere per una svolta.

Nel servizio, l'intervista al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari

