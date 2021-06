COVID19 Sputnik: RDIF 'autorizzazione Ema entro 2 mesi'. Salvini: "Situazione allucinante"

Sputnik: RDIF 'autorizzazione Ema entro 2 mesi'. Salvini: "Situazione allucinante".

Il Russian Direct Investment Fund (RDIF) si aspetta che il vaccino contro il coronavirus Sputnik V possa ricevere la registrazione dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) entro due mesi, notando che "tutti i dati sugli studi clinici dello Sputnik V sono stati forniti, l'ispezione GCP (buona pratica clinica) è stata completata e una revisione positiva è stata ricevuta dall'EMA". Lo riporta Interfax.

[Banner_Google_ADS]



Intanto c'è stata troppa confusione sui vaccini da parte di Aifa e Cts, "non bastano i consigli ma risposte chiare". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini parlando al Forum Ansa. Salvini fa anche riferimento al vaccino Sputnik la cui richiesta di autorizzazione "giace dal 5 marzo all'Ema". "E' una follia perchè se un cittadino di San Marino vuole andare a Rimini o uno straniero vaccinato con Sputnik vuole venire in vacanza in Italia non gli è riconosciuta tale possibilità, allucinante".







I più letti della settimana: