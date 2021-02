Sputnik: Salvini lo chiede per l'Italia, intanto l'Austria tratta con la Russia

"Sono un padre di 50 anni, abito in Svizzera, nel Canton Ticino, e vorrei venire a San Marino per vaccinare la mia famiglia". Questa è una delle tante telefonate che in questi giorni arrivano dall'estero ai centralini dell'Iss, da quando è iniziata la campagna di vaccinazione con il siero Sputnik, che il Governo del Titano ha acquistato direttamente da Mosca. Crescono i Paesi che utilizzano il vaccino russo, La Moldova è il 38 esimo in ordine di tempo. Dopo il Titano, anche il Messico ha iniziato la campagna vaccinale. Ieri l'Austria ha iniziato le trattative con la Russia per avere le dosi.







Anche Matteo Salvini si sta interessando allo Sputnik: "San Marino (ieri ho contattato ministri, parlamentari e amministratori locali) ha cominciato a curare la popolazione coi vaccini comprati in Russia, e andrà avanti coi vaccini comprati in Israele. Visto che l'Europa non manda quanto promesso, sarebbe giusto che anche il governo italiano, in attesa di avviare una auspicata produzione nazionale, cercasse all'estero quello che serve per combattere il COVID: la salute dei cittadini non ammette altri ritardi, sprechi o errori". Ha dichiarato il leader della Lega a Radio1.