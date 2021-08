Sputnik V: Ema non ha ancora ricevuto domanda di autorizzazione all'immissione in commercio

L'Ema ha risposto ad una serie di domande della redazione del Tg San Marino sul vaccino Sputnik V. In particolare avevamo chiesto se c'è una data ipotizzabile per la possibile autorizzazione del vaccino russo ed anche perché si stia protraendo così a lungo la fase di Rolling Review cominciata lo scorso 4 marzo. Di seguito la risposta fornita dal “Media and Public Relations Communications” dell'Ema. “Il vaccino Sputnik V è attualmente in fase di revisione continua da parte dell'EMA e la revisione continua fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio, che non è stata ancora ricevuta. Mentre la valutazione di un vaccino COVID-19 è in corso, non possiamo commentare i dati e le informazioni che stiamo esaminando.







Si noti inoltre che l'EMA sarà in una posizione migliore per commentare le possibili tempistiche una volta che una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sarà stata presentata all'Agenzia, consentendo una migliore comprensione della solidità dei dati disponibili. Informazioni più dettagliate sulla revisione saranno incluse nella relazione di valutazione finale che sarà pubblicata al momento della raccomandazione dell'EMA sulle autorizzazioni all'immissione in commercio, qualora dovessimo riceverla. Non appena riceveremo una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio, aggiorneremo di conseguenza il nostro sito web”.