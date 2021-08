COVID 19 Sputnik V: la Segreteria alla Sanità interviene sul dibattito e precisa sulle scelte future Con una nota la Segreteria di Stato specifica che la Federazione Russa non ha donato alcun vaccino alla Repubblica di San Marino, ma gli stessi sono stati acquistati dopo attente valutazioni scientifiche e grazie a un efficace lavoro diplomatico.

Nuovo balzo di contagi a San Marino nelle ultime 24 ore. Sono 10 i nuovi casi rilevati a fronte di 1 guarigione. 188 i tamponi eseguiti. Un aumento che porta i positivi attivi totali a quota 68 di cui 3 non residenti. È stabile a quota 4 il numero di ricoveri in ospedale e nessun paziente positivo si trova nel reparto di terapia intensiva, 64 quindi le persone seguite a domicilio. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, quasi raggiunta quota 47.000 vaccinazioni totali. Poco meno di 2.000 quelle somministrate ai turisti.

Proprio sui vaccini interviene con una precisazione, per quanto riguarda lo Sputnik, la Segreteria alla Sanità. In merito a quanto diffuso dal comunicato del COMITES San Marino, con particolare riferimento alle dichiarazioni dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, la Segreteria di Stato precisa che la Federazione Russa non ha donato alcun vaccino a San Marino. Le dosi di Sputnik infatti sono state acquistate dall'Istituto Nazionale Gamaleya di Mosca. Sottolineando poi l'ampia collaborazione con le istituzioni sanitarie italiane, europee e mondiali la Segreteria alla Sanità specifica che ogni scelta che dovrà essere intrapresa nel proseguire a contrastare il COVID dovrà poggiare su solide indicazioni scientifiche fornite dagli organismi internazionali.

In Italia sono 7.548 i positivi individuati nelle ultime 24 ore su 244.420 tamponi. 59 le vittime, il tasso di positività è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieri. Calano leggermente le terapie intensive, (-5) 499 in totale nel saldo entrate e uscite. In Emilia-Romagna 412 nuovi positivi su quasi 27mila tamponi. Rimini torna ad essere la provincia con più casi rilevati, 78 nelle ultime 24 ore con un decesso.

