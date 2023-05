SS16: scontro tra furgone e scooter, gravissima una donna [fotogallery]

SS16: scontro tra furgone e scooter, gravissima una donna [fotogallery].

Brutto incidente sulla Statale 16 all'altezza di Fiabilandia. Un furgone da lavoro Dacia, intorno alle 15, stava procedendo in direzione Riccione, quando per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con uno scooter che proveniva in direzione opposta. L'impatto è stato violento, la donna sul ciclomotore è finita a terra per diversi metri. Il furgone ha concluso la sua corsa contro una cancellata a destra, abbattendo un segnale stradale per poi tornare in mezzo alla strada. Sul posto i mezzi del 118 e la Polizia Stradale che ha chiuso la strada per consentire i soccorsi. Vista la gravità della scooterista, una 45enne, è stato allertato l'elisoccorso di Ravenna che l'ha trasportata al Bufalini di Cesena, stessa sorte per il quarantenne al volante del furgone. La Polizia Stradale sul posto per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Foto Gallery

