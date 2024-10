GROTTA ROSSA SS72: Comune a confronto con i cittadini per maggiore fluidità e sicurezza Da lunedì chiuso per due settimane l'ingresso monte-mare nella rotonda tra SS72 e SS16

SS72: Comune a confronto con i cittadini per maggiore fluidità e sicurezza.

Erano oltre 200 le persone presenti all’incontro pubblico promosso dal Comune di Rimini, nella sala della parrocchia della Resurrezione, in zona Grotta Rossa. A spiegare le novità sul progetto che riguarda la Consolare, l’assessora alla viabilità Roberta Frisoni, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, e i dirigenti pubblici.

Hanno spiegato ai residenti l’avanzamento del progetto in capo ad Anas, riguardante gli interventi di riqualificazione, fluidificazione e messa in sicurezza della Superstrada SS72 San Marino e le osservazioni elaborate dall’amministrazione comunale. I cittadini hanno chiesto spiegazioni sulla messa in sicurezza, come la soluzione prevista in sostituzione dell’attuale incrocio fra via della Gazzella e la Statale 72, per l’attraversamento ciclo pedonale della Consolare, all’altezza di via della Gazzella e via Barattona e l’allungamento del percorso ciclopedonale fino a via Sabanelle.

Richieste accolte e che saranno sottoposte ad Anas. Intervento che prevede nuove rotatorie al posto dei semafori e svincoli per rendere il tratto stradale più fruibile, con tempi di percorrenza inferiori e maggiore sicurezza, oltre a nuovi accessi con svincoli.

Fondamentale anche garantire un’adeguata permeabilità fra i due lati della statale. Ora se ne riparlerà nelle prossime settimane, con Anas che ha in programma di organizzare la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto.

Intanto proseguono a ritmo serrato i lavori sull'incrocio tra Consolare San Marino e Statale 16. Da lunedì è prevista la chiusura dell’ingresso in rotonda ‘lato monte’, per consentire la realizzazione del ramo a due corsie.

Per circa due settimane, resterà chiuso l’ingresso in rotatoria sul ‘lato monte’ per i veicoli che provenendo dalla Consolare RSM SS72, devono immettersi in rotatoria. Una chiusura necessaria per consentire il medesimo allargamento a due corsie, come avvenuto per i rami già realizzati. La chiusura riguarda solo il ramo di ingresso in rotatoria. Mentre resta sempre percorribile la bretella ‘lato sud’, che dalla Consolare prosegue in direzione Riccione, verso la rotatoria di Montescudo. Unico 'sfogo' per i veicoli provenienti da San Marino e autostrada. Per proseguire in direzione ‘Ravenna’, dovranno arrivare alla rotatoria Montescudo/Coriano e da lì, tornare indietro verso Ravenna.

