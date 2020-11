Stabilizzazione precari ISS, il plauso dell'Associazione Farmacisti

Stabilizzazione precari ISS, il plauso dell'Associazione Farmacisti.

Dopo l'Associazione Infermieristica, anche l'Associazione Sammarinese Farmacisti scrive per ringraziare tutte le parti in causa per l'impegno che ha portato alla firma dell'accordo per la stabilizzazione dei precari dell'ISS, in testa il Segretario alla Sanità Ciavatta e le organizzazioni sindacali. “Un traguardo importante – scrive l'Associazione Farmacisti – e un ringraziamento ancor più doveroso vista la situazione pandemica, che rende lo svolgimento della professione di ogni dipendente sanitario carico di non poche tensioni tensioni”. Apprezzamento, fra le altre cose, per l'introduzione del meccanismo automatico di stabilizzazione, quale “importante novità, che non permetterà, in futuro, la formazione di ulteriore personale precario nell'ISS”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: