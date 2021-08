Stagione turistica. Verso il Ferragosto, alberghi già "sold-out" a San Marino e a Rimini

Intervista di Patrizia Rinaldis, presidente dell'Associazione Albergatori riminese

Ottimi segnali per il turismo nella Repubblica che, dice il presidente di Federalberghi San Marino Riccardo Vannucci, "registra un incremento fino al 15% in agosto rispetto a luglio". Un dato incoraggiante per iniziare a recuperare le perdite di presenze e fatturato che nel primo semestre dell'anno sono arrivate fino al 60% rispetto al 2019. Le strutture sono quasi del tutto al completo per le prime tre settimane del mese, come conferma il presidente del Consorzio San Marino 2000 Francesco Brigante. Tante le prenotazioni last minute. Soprattutto italiani, ma molti anche gli stranieri, in particolare quelli dai paesi limitrofi, come Germania, Austria e Svizzera. Stesso trend anche per Rimini dove il ritorno dei turisti fa fare un sospiro di sollievo agli albergatori. Ma il personale nell'accoglienza non c'è.

