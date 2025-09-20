Stanchezza cronica: l'esperta spiega cause, segnali e quando serve parlarne col medico

Sentirsi stanchi è normale, soprattutto nei periodi di stress o dopo un cambio di ritmo. Ma quando la stanchezza diventa continua, inspiegabile o ci limita nelle attività quotidiane, può essere un segnale che qualcosa non va. “Ritengo che la stanchezza sia un segnale importante da non trascurare — ci ha spiegato la dottoressa Federica Invernizzi, responsabile di Epatologia Medica e coordinatrice clinica del progetto Genos, centro di Medicina Preventiva e Personalizzata dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano — spesso può essere un campanello d’allarme che ci invita a prenderci cura di noi stessi, soprattutto attraverso uno stile di vita più sano e personalizzato.” Con lei abbiamo approfondito le cause più comuni e le strategie per affrontarla nella vita quotidiana.

Quando la stanchezza diventa un sintomo da indagare dal punto di vista medico?

La stanchezza va controllata se dura più di due settimane, è molto intensa o interferisce con la vita di tutti i giorni, come il lavoro o le attività che ci piacciono. Se, per esempio, ci si sente stanchi anche dopo una notte di sonno o si fatica a concentrarsi oppure non si riesce più ad allenarsi, è il momento di chiedere un parere medico; lo stesso vale se si accompagna ad altri sintomi come la perdita di peso, la sensazione persistente di freddo, la mancanza di appetito o le sudorazioni di notte perché potrebbe essere spia di una seria problematica di salute.

Quali sono le cause più comuni di stanchezza persistente che incontrate in ambulatorio?

Le cause più comuni sono: anemia (basso livello di emoglobina), carenza di ferro e/o vitamine, problemi alla tiroide o problemi cardio-metabolici (obesità, livelli di zucchero nel sangue non regolari, apnee notturne, scompenso cardiaco..); purtroppo anche malattie del sangue, autoimmuni oppure oncologiche possono esordire con stanchezza. Tuttavia nella nostra società una causa sempre più frequente è lo stress prolungato, infatti la stanchezza può derivare da più fattori, come quando si è sotto pressione al lavoro e si dorme poco.



Quali esami sono utili per capire se dietro la stanchezza c’è qualcosa di organico?

In prima battuta, per indagare la cause organiche più frequenti, oltre alla visita medica completa bisogna fare un prelievo di sangue per valutare soprattutto emocromo, livelli di ferro e vitamine, funzione tiroidea-epatica-renale, glicemia, colesterolo, trigliceridi e indici infiammatori.

Ci sono segnali spia che possono aiutare a distinguere tra stanchezza fisica, mentale o metabolica?

Già dalla visita medica con raccolta della storia clinica del soggetto si possono ottenere informazioni utili: la stanchezza fisica spesso è percepita come debolezza muscolare e si associa ad altri sintomi anche se magari sfumati; quella mentale viene descritta come irritabilità, ansia e scarsa capacità di concentrazione; la stanchezza metabolica può essere legata a cambi di peso, appetito, alterazioni del sonno o della pressione arteriosa. Fare le giuste domande può permettere al paziente di individuare meglio le caratteristiche della sua stanchezza e orientare le successive scelte diagnostiche/terapeutiche.



Cosa possiamo fare nel quotidiano per gestire o prevenire la stanchezza ricorrente?

La prevenzione nella vita quotidiana è fondamentale, perché dobbiamo diventare protagonisti della nostra salute: molto importante è seguire una dieta equilibrata, sana e varia associata ad attività fisica regolare; inoltre dobbiamo dare il giusto spazio al sonno (sia in termini di ore che di qualità) e alle tecniche di rilassamento, come leggere o fare esercizi di respirazione. Questi piccoli gesti aiutano a mantenere energia e benessere per vivere a lungo ma soprattutto bene.

Un consiglio semplice per chi si sente sempre stanco e non sa da dove cominciare?

Partire da un percorso di check-up che valuti lo stato di salute a 360 gradi perché, prima di concludere che è “solo” stress bisogna escludere le cause organiche; per esempio al San Raffaele di Milano abbiamo creato da circa due anni un percorso di prevenzione chiamato GENOS durante il quale non solo si valuta lo stato di salute organica e l’assenza di malattie attraverso prelievo di sangue, tecniche di radiologia, test genetici e visite specialistiche, ma si analizzano anche attraverso questionari validati il sonno, l’alimentazione, il livello di stress e lo stile di vita in generale correggendo eventuali “errori”, facendo educazione sanitaria e creando un percorso disegnato sulle esigenze del singolo individuo. Infatti, prendersi cura di sé è il primo passo per stare meglio ed affidarsi a un centro esperto è di fondamentale importanza per personalizzare il percorso e ottenere risultati migliori.













