Stanchezza, sonno leggero e irritabilità: perchè gennaio ci mette alla prova

Gennaio è iniziato da poche settimane, eppure per molti sembra già interminabile. Stanchezza persistente, sonno poco ristoratore, difficoltà di concentrazione e nervosismo sono sensazioni diffuse in questo periodo. Non è un caso che da alcuni anni, il terzo lunedì di gennaio – quest'anno il 19 – venga indicato come Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Al di là delle etichette, esistono però reali motivazioni fisiologiche e psicologiche che, in questo periodo, mettono alla prova corpo e mente.

Anche se esistono forti perplessità sulla fondatezza scientifica del Blue Monday, non v'è dubbio, infatti, che l'inverno porti con sè tristezza e malumore: giornate più corte, tempo grigio e freddo che non invoglia ad uscire e la solita routine da riprendere. Un lento scivolamento verso una inspiegabile stanchezza e verso una pesantezza umorale che non si riescono a scrollare via, mentre aumenta il desiderio di carboidrati, la voglia di dormire e la tendenza a rimandare tutto ciò che richiede energia. Un quadro tipico che trova la sua spiegazione nella depressione stagionale, o SAD (Seasonal Affective Disorder), un disturbo identificato e definito nel 1984 dallo psichiatra Norman Rosenthal, oggi 75enne, docente alla Georgetown University School of Medicine. Ed è lui, in un’intervista rilasciata al The Washington Post e ripresa da Vanity Fair, a spiegare come alla base di tutto vi sia la scarsità di luce, in grado di modificare profondamente la nostra biologia emotiva. Cerchiamo dunque di capire come evitare di cadere nella depressione stagionale, con la complicità di piccoli rituali e buone abitudini.

Perché l’inverno pesa sull’umore

La depressione stagionale nasce da un meccanismo preciso: quando le ore di luce naturale diminuiscono, il nostro equilibrio interno fatica ad adattarsi. La riduzione della luce influisce sui circuiti cerebrali che regolano serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori chiave per la motivazione e il benessere emotivo. Secondo lo psichiatra, l’illuminazione artificiale domestica non è sufficiente a compensare questa carenza: serve una luce più intensa per stimolare in modo efficace il cervello. È su questo principio che si basa la fototerapia, oggi considerata uno degli strumenti più efficaci contro il Seasonal Affective Disorder.

La fototerapia, da sola, però, non è sufficiente. Per contrastare davvero la depressione stagionale serve un approccio più ampio, che tenga insieme più livelli del benessere. Il movimento, ad esempio, è fondamentale, perché favorisce la produzione di neurotrasmettitori coinvolti nel benessere e aiuta a contrastare l’inerzia tipica dell’inverno.

Così come la meditazione quotidiana, effettuata dallo psichiara stesso due volte al giorno, che serve invece a modulare lo stress e a mantenere uno stato di presenza che contrasta la tendenza depressiva all’isolamento.

Anche il contatto con l’esterno resta centrale: uscire di casa, camminare alla luce del giorno, esporsi all’aria aperta – anche quando il cielo è grigio – contribuisce a mantenere un dialogo costante con i ritmi naturali. Per Rosenthal, il punto non è “combattere” l’inverno, ma imparare a viverlo in modo consapevole.

Nei casi più complessi, ricorda, farmaci e psicoterapia rimangono opzioni valide, ma l’obiettivo resta lo stesso: evitare che la stagione fredda diventi un tempo di pura resistenza e aiutare le persone a ritrovare equilibrio e vitalità anche nei mesi più bui.











