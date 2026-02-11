AFFARE BULGARO Starcom Holding va al contrattacco: "Da San Marino mossa populista per sostituire la realtà con un mondo parallelo inesistente" L'investitore bulgaro continua a reclamare i propri 15 milioni di euro: "È uno dei più grandi sequestri di fondi di proprietà di un investitore con sede nell'UE". E accusa "alcuni ambienti poco trasparenti all'interno di San Marino"

In un clima di forte tensione politica e giudiziaria che da settimane anima il dibattito pubblico a San Marino, Starcom Holding AD replica con un duro comunicato stampa in risposta alle recenti contestazioni formulate dal Tribunale della Repubblica. Con un messaggio che definisce “senza precedenti” le azioni intraprese contro i suoi fondi, la holding – insieme all’investitore bulgaro coinvolto – respinge con fermezza ogni addebito di un coinvolgimento in presunti piani sovversivi e psicologizza il contesto come un tentativo di “coprire e mascherare” altri fatti.

"Tutti i tentativi da parte di alcuni ambienti del sistema giudiziario sammarinese di politicizzare artificialmente la questione - si legge nel comunicato - e trasformare il caso in un intrigo politico internazionale non sono altro che un piano parallelo deliberato e aggressivo per coprire e mascherare lo scandalo scatenato dal sequestro di 15 milioni di euro all'investitore bulgaro tramite il sistema giudiziario locale".

Quindi l'affondo: "I tentativi di attribuire azioni e incolpare la società bulgara e l'investitore bulgaro di attività sovversive contro lo Stato di San Marino e le sue istituzioni non sono altro che una mossa populista per sostituire la realtà con un mondo parallelo inesistente".

"Le accuse contro l'investitore bulgaro - attacca l'investitore - sembrano essere un tentativo di distogliere l'attenzione pubblica dai veri problemi e dalle sfide del sistema legislativo e giudiziario di San Marino, che potrebbero essere le reali ragioni delle preoccupazioni sollevate in merito al processo di associazione con l'UE, come dimostra il caso del sequestro dei nostri fondi di proprietà di Starcom Holding in BSM".



Vengono quindi accusati "alcuni ambienti poco trasparenti all'interno di San Marino" di aver trasformato "uno dei maggiori investimenti nella Repubblica in uno dei più grandi sequestri di fondi di proprietà di un investitore con sede nell'UE, in un modo che non corrisponde in alcun modo al diritto e agli standard dell'UE".

