SOSTENIBILITA "Starsky e Hutch": la coppia che vuole salvare il mondo dai rifiuti torna a San Marino A due anni dallo loro ultima visita Martin Hutchinson e il suo cane Starsky sono tornati in Repubblica. Purtroppo a causa del covid e della Brexit il loro viaggio intorno al mondo dovrà subire una pausa

L'obiettivo è rimasto sempre quello: girare il mondo per sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, sulla tutela dell'ambiente. A due anni dall'ultimo passaggio Martin Hutchinson e il suo cane Starsky, compagno inseparabile di avventura, sono tornati a San Marino. Nel loro tour mondiale dal 2006 hanno mappato, in base al numero di rifiuti incontrati, tantissime aree del mondo e visitato centinaia di scuole ed università. Il loro giro del mondo purtroppo, a causa delle difficoltà che la pandemia sta creando, dovrà subire una pausa nei prossimi mesi.

"A causa del covid e della brexit - racconta Martin Hutchinson - ho dovuto prendere la decisione di interrompere momentaneamente il tour mondiale. Nei prossimi mesi resterò in Italia. Vorrei riuscire a raggiungere un villaggio ecologico, nel nord dello stivale, per poter diffondere e fare ulteriore esperienze sull'ambiente e la sostenibilità. In futuro, non appena la pandemia sarà terminata, mi auguro di poter riprendere il tour il prima possibile".

Persone come Hutchinson, sottolinea il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, trasmettono e diffondono, anche con la sola presenza, un esempio molto positivo.

Nel servizio le interviste a Martin Hutchinson e Roberto Ercolani (Capitano di Castello di Serravalle)

