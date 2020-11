"Startup che impresa": dalla creazione alle nuove sfide delle aziende

Il covid, la gestione aziendale e le nuove sfide delle imprese. Sono alcune delle tematiche affrontate oggi a “Startup che impresa”, il workshop online organizzato da Nuove Idee Nuove Imprese. Relatori gli imprenditori Stiven Muccioli ed Emanuel Colombini.

"San Marino -spiega Colombini - è una terra amica degli imprenditori ma si può migliorare". Tra gli aspetti su cui intervenire, per attirare investimenti, importante un bilancio pubblico in ordine, sistema finanziario e della giustizia che diano garanzie oltre ad aspetti operativi come sistema IVA e fatturazione elettronica.





“Molto importante anche la gestione del personale perché fare impresa vuol dire attrarre competenze giuste al momento giusto” spiega Colombini. Riguardo alla situazione coronavirus: "Sono mesi difficili, ritengo giusta la scelta del nostro territorio di non bloccare l'imprenditoria".

Nel servizio l'intervista ad Emanuel Colombini (Presidente Colombini Group)