Statale 16: aperto il nuovo ingresso alla rotatoria, collegamento più veloce con San Marino

Ufficialmente aperto il nuovo ingresso alla rotatoria Statale 16/Consolare San Marino per gli automobilisti provenienti da via della Repubblica. Il nuovo accesso lato mare, che passa sopra il sottopasso carrabile recentemente inaugurato, consente l’ingresso diretto in rotatoria senza più fermarsi al semaforo, garantendo un flusso di traffico più scorrevole.

Con la conclusione anticipata dei lavori di riasfaltatura, riapre anche via Euterpe nella direzione mare-monte. Questo permette a chi proviene da via della Repubblica di raggiungere agevolmente il Garden, la scuola Bertola e il Parco Giovanni Paolo II. Dopo l’apertura del sottopasso carrabile della scorsa settimana, la rotatoria è ora pienamente funzionale in tutte le direzioni previste dal progetto, con l’eccezione delle bretelle laterali verso Riccione e il mare, per le quali resta possibile il transito immettendosi nella rotonda.

Ripristinata anche la viabilità su via della Repubblica nella corsia mare-monte, con l’installazione di uno spartitraffico per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Gli automobilisti in uscita da via Moretti, diretti verso il mare, dovranno ora svoltare verso monte e utilizzare la rotatoria per cambiare direzione. Stessa regola per chi viaggia verso il mare e deve entrare in via Moretti, con la necessità di proseguire fino alla rotonda di via Flaminia Conca per effettuare l’inversione.

Riaperto anche l’accesso a via Lucchesi, mentre proseguono i lavori sul lato monte per la realizzazione della pista ciclopedonale Ciclo Ovest 1, un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile che collegherà il Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II attraverso tre sottopassi. L’intervento rientra nel programma di opere complementari realizzate da Autostrade per l’Italia nell’ambito del potenziamento dell’A14 nel tratto romagnolo, interessando i comuni di Rimini, Riccione, Coriano e Misano Adriatico.