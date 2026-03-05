LAVORO Stati generali dell'economia: presentata la tre giorni su prospettive e sfide del futuro Il 9 marzo al Teatro Titano, il 10 e 11 marzo al Centro Congressi Kursaal

Si guarda alle "Prospettive e sfide dell'economia del futuro", in una tre giorni che parte il 9 marzo al Teatro Titano e si sposta al centro congressi Kursaal per il 10 e il 11 marzo. Gli Stati generali dell'economia diventano un brainstorming tra i rappresentanti del tessuto economico sammarinese che permetterà di arrivare a un documento finale. Proprio quest'ultimo servirà alle istituzioni per amministrare al meglio la grande rivoluzione tecnologica e non solo in atto. Un progetto al quale le Segreterie Lavoro e Industria lavorano sin dall'inizio della legislatura.

"Abbiamo sentito la necessità di chiamare a raccolta il mondo economico tutto - spiega Alessandro Bevitori, segretario al Lavoro -, ma anche i professionisti, la società civile, perché stiamo vivendo un momento di rivoluzione industriale. Qualcuno parla proprio di rivoluzione perché non sono solamente semplici cambiamenti, ma sono cambiamenti epocali. Cambiamenti epocali che vogliamo gestire, vogliamo governare al meglio. Abbiamo, credo, grandi opportunità come San Marino che possiamo sfruttare al meglio. Chiaramente questo lo dobbiamo fare tutti insieme e questo sarà un bel momento di confronto".



Segreterie Lavoro e Industria definite come “due facce della stessa medaglia”: ecco perché Palazzo Mercuri, che ne ospita le sedi, verrà rilanciato con un nuovo progetto. Diventerà, spiegano, un punto di riferimento – fisico e digitale – per il mondo economico e per tutta la popolazione. San Marino vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nel settore e per farlo parte proprio dagli Stati generali dell'economia, un unicum che ha l'ambizione di tracciare un percorso sotto una rinnovata sinergia tra le parti, invitate a unirsi e a unire per rendere grande l'economia sammarinese, dalla tradizione verso il futuro.

"San Marino - conclude Rossano Fabbri, segretario all'Industria -, non mi stancherò mai di dirlo, rappresenta certamente un unicum nel panorama dei microstati europei, ma io credo anche mondiali. Basta andare a verificare gli indici che costituiscono il prodotto interno lordo sammarinese dove abbiamo il sistema manifatturiero che funge da traino. I lavori storici e artigianali vanno promossi. Dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, però proiettandoci al futuro perché siamo in un momento di grandissimo cambiamento dove le nuove tecnologie la fanno da padrona e dove già quello che era oggi non è più l'oggi, ma è già il domani".

Nel video le interviste a Alessandro Bevitori (Segretario al Lavoro) e Rossano Fabbri (Segretario all'Industria)

