Stati generali della natalità: “ripartire dalla famiglia”

Le interviste a Vincenzo Bassi, Debora Donnini, Mario di Carmine e a Gabriele Raschi

San Marino ultima chiamata: segna l'urgenza di individuare cause e trovare soluzioni all'inverno demografico, dietro ai dati – 144 nati nel 2024, erano 320 nel 2013 - ripartendo dalla famiglia. Il Segretario con delega alla Famiglia, Stefano Canti, rende il quadro di quanto San Marino stia facendo sul piano normativo. Il Segretario Generale Cdls, Milena Frulli, guarda alle misure sul lavoro per dare alle famiglie fiducia nel futuro. Dal Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi il richiamo al contributo dei cristiani al bene comune, nell'accoglienza della vita.

Spicca l'invito a valorizzare la famiglia, al centro dello sviluppo: “La famiglia – dice Vincenzo Bassi, Presidente FAFCE - non è il malato, ma la cura della malattia e occorre cominciare a analizzare la famiglia partendo dalla sua funzione per il bene comune. Per guardare al futuro, bisogna riconoscere alla famiglia questo suo ruolo essenziale per tenere unite le comunità, per pensare ad un futuro di giovani che capiscano cosa significa vivere in una comunità”.

Dagli autori di “Italia, l'ultima chiamata” in evidenza la dimensione economica e culturale strettamente intrecciate, focalizzandosi sul significato e la bellezza dell'essere madre, chiedendo politiche per la natalità disgiunte dalle politiche sociali: “adottando misure che riconoscano che i figli per una madre non sono un capriccio privato – osserva Debora Donnini, giornalista e scrittrice - sono coloro che sosterranno pensioni e welfare per tutti, anche per chi i figli non li ha. Quindi ci vuole un sacrificio da parte di tutti, anche di chi non ha figli, a favore delle madri, perché sentano che possono agevolmente portare avanti i propri figli, con serenità, con armonia, e il proprio lavoro”. “Non solo – aggiunge Mario di Carmine, dirigente industriale - questo porterà una diminuzione della popolazione, ma un totale scompenso tra le fasce, in altri termini, una popolazione molto anziana. Come si farà a sostenere le pensioni, la sanità, la scuola? Ma c'è una buona notizia: si può fare qualcosa, occorre però intervenire subito”.

Non ultimo, il piano educativo: “Educare - dice Gabriele Raschi, insegnante - è l'altra faccia della stessa medaglia, di generare: si genera biologicamente, si rigenera alla vita educando. È una rivoluzione copernicana. Detto in altri termini: o abbiamo fiducia nel futuro, o siamo felici, o penso che non avremo il coraggio di mettere al mondo dei figli perché siamo i primi che non credono nel proprio futuro”.

