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Stato civile: Marialaura Marinozzi entra nel Gruppo di Esperti dell’EVS

La Dirigente dell’Ufficio di Stato Civile ha partecipato come relatrice al congresso europeo di Ostenda: si rafforza il ruolo della Repubblica nei processi di innovazione e cooperazione internazionale del settore

2 giu 2026
Stato civile: Marialaura Marinozzi entra nel Gruppo di Esperti dell’EVS

La Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile, Anagrafe, Servizio Elettorali ed Ufficio Passaporti, Marialaura Marinozzi ha partecipato come relatrice al Congresso annuale dell’European Association of Civil Status Officers, che si è tenuto ad Ostenda, in Belgio dal 26 al 28 maggio scorsi; assise dedicate alle sfide e alle innovazioni nel settore dello stato civile. Durante l’evento ha illustrato le peculiarità del sistema sammarinese alla presenza di rappresentanti istituzionali europei, tra cui l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Belgio e nei Paesi Bassi, Capo missione presso l'Unione europea e l’OPCW, Eros Gasperoni.

Nel corso del congresso è stata inoltre nominata componente del Gruppo di Esperti dell’EVS. Il riconoscimento - evidenzia una nota - valorizza le sue competenze professionali e rafforza il contributo di San Marino ai processi di cooperazione e innovazione amministrativa a livello europeo. La nomina consentirà di partecipare alla definizione di proposte e indirizzi tecnici in materia di stato civile e cooperazione transfrontaliera.






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