Stato della Giustizia: Guzzetta trasmette la relazione 2018, entro il mese quella del 2019

Stato della Giustizia: Guzzetta trasmette la relazione 2018, entro il mese quella del 2019.

Lo comunica lo stesso Tribunale Unico di San Marino. Proprio in questi giorni il magistrato Dirigente Giovanni Guzzetta ha trasmesso alla Reggenza, al segretario alla Giustizia e al Presidente della Commissione per gli Affari di Giustizia la relazione sullo Stato della giustizia per l'anno 2018. Contestualmente, la comunicazione per cui entro il mese di febbraio sarà trasmessa anche la relazione completa relativa al 2019. Fissata, ancora, per il 21 febbraio prossimo la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario, nella sede del Tribunale. Saranno presenti ospiti di rilievo, come il Primo Presidente della Corte di Cassazione italiana, Giovanni Mammone; il Procuratore Generale presso la Cassazione, Giovanni Salvi; il procuratore generale militare presso la cassazione, Maurizio Block; il giudice italiano presso la CEDU, Raffaele Sabato.



I più letti della settimana: