PONTE 25 APRILE Steam party, sport outdoor e game convention: week end sammarinese ricco di eventi Domani il via della Titano Trail Run, tra le iniziative di Energika

Il ponte del 25 aprile, nonostante il tempo non favorevole al 100%, ha richiamato sul Titano numerosi turisti. San Marino ha risposto con un ricco programma di eventi dallo sport al mondo ludico. Per il settimo anno le vie del centro storico si sono animate con il fantastico mondo steampunk, accogliendo appassionati, artisti e curiosi.

Per gli appassionati della storia e dei giochi da tavola al via anche la 25° edizione di San Marino Game Convention, manifestazione ludica dedicata al gioco da tavolo. La convention è principalmente un'occasione di gioco rivolta a tutti coloro che amano la simulazione storica e i giochi storici in genere. Caratteristica dell'appuntamento sammarinese è quella di essere un evento non solo dimostrativo ma anche pratico.

E non manca lo sport con Energika, tra gli appuntamenti della manifestazione domani al via la Titano Trail Run: tre percorsi, su distanze diverse, per tutti coloro che praticano trail running, nordic walking o semplice camminata trekking. La gara partirà da Campo Bruno Reffi ed è inserita tra gli appuntamenti di interesse nazionale italiano di trail run.

