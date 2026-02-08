DISAGIO GIOVANILE Stefania Andreoli fa il pieno al Concordia nella serata dedicata a bullismo e cyberbullismo Un appuntamento promosso dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

Ad un Concordia da tutto esaurito, Stefania Andreoli offre la sua decennale esperienza di psicologa e psicoterapeuta – tra le voci più autorevoli in Italia – per aiutare famiglie, insegnanti e giovani a sapersi orientare sul fenomeno del bullismo, dentro e fuori la rete. “Non è una ragazzata”, il titolo dell'incontro, organizzato da Angela Giuccioli per la Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura. Il bullismo è sottile, fatto di piccole cose, difficilmente percettibili, ma che feriscono come fendenti. Pertanto, “i figli – dice Andreoli – vanno presi sul serio, sempre, mai minimizzare. Non occorre, tuttavia, essere perfetti, “il genitore infallibile è fasullo, l'ideale è essere genitori sufficientemente buoni”, - sottolinea – per creare una connessione, generando “un ideale del sé genitoriale sostenibile e riconoscibile”.

L'equilibrio passa, dunque, dall'ascolto anche quando noi adulti, siamo presi dalla freneticità della vita o dalla stanchezza; dall'attenzione ai segnali che le vittime lanciano, anche inconsapevolmente, in famiglia come a scuola. Nell'analisi concreta dei comportamenti a rischio, emerge tuttavia come spesso ci si preoccupi di più che il figlio o la figlia siano la vittima e non il bullo. Bullo che a sua volta è “infelice, 'non visto', che alza il tiro per relazionarsi con l'altro” - si è detto. Insomma, una piaga che si combatte sviluppando i necessari anticorpi sociali e familiari, seppur in un contesto di grande fragilità delle famiglie, spesso alla base del disagio. Platea attenta e partecipe, soprattutto durante il role play finale, con il coinvolgimento diretto di una insegnante. "Il disagio di carattere giovanile e i pericoli che le giovani generazioni possono correre - afferma Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura - sono davvero all'ordine del giorno e sono anche all'interno di una comunità come la nostra. Il fatto stesso che questa sera abbiamo potuto ascoltare un'esperta della materia che ha potuto trasferire ai presenti, ai tantissimi presenti - mi ha fatto davvero molto piacere questa risposta, segno di una grande sensibilità e di una grande attenzione - attraverso quella competenza si possono certamente interpretare meglio quelle che sono le necessità e i bisogni del benessere dei nostri ragazzi. Questo è il nostro impegno, è il mio impegno, è una grande responsabilità che portiamo avanti con grande serietà in quel patto Stato, scuola e famiglia che deve essere assolutamente essenziale".

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: