EMERGENZA NEVE Stefano Canti a Rtv: “Tanta neve e pochi mezzi” Il segretario di Stato al Territorio fa il punto sulle decisioni assunte dal Gruppo di coordinamento

Alla base della decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado a San Marino, non tanto la neve caduta, ma l'allerta meteo, di livello arancione, che prevede altri fenomeni intensi durante la notte entrante. E per facilitare il lavoro dei mezzi e non intralciare la pulitura delle strade nelle prime ore della mattina, è stato deciso anche di posticipare alle 9:30 l'arrivo sul posto di lavoro per i dipendenti pubblici. Queste le spiegazioni del segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti, ospite del tg serale di San Marino Rtv. Sulle polemiche che si leggono sui social e non solo, Canti risponde: “È caduta tanta neve in poco tempo e, come ha detto il Responsabile dell Rotta Neve Valerio Cecchetti, ci sono pochi mezzi – ha affermato -, ma devo ringraziare il Gruppo di coordinamento che ha lavorato molto bene”.

