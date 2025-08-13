Stelle cadenti: sono i giorni migliori per osservarle all'Osservatorio Copernico L'orario perfetto è dopo la mezzanotte, meglio ancora tra le 2 e le 4

La magia luminosa torna puntuale anche quest'anno. Le stelle cadenti punteggiano il teatro celeste, con uno spettacolo apprezzabile per pochi giorni. Nel 2025 le date migliori sono dall'11 al 13 agosto. L'orario perfetto è dopo la mezzanotte, meglio ancora tra le 2 e le 4, quando le meteore sono più numerose. E dal momento che meno illuminazione c'è e più stelle si vedono, non c'è posto migliore in zona dell'Osservatorio Copernico di Saludecio per fermarsi e alzare lo sguardo.

"Sono le serate clou di questo periodo per le stelle cadenti, poeticamente chiamate così - spiega Gianfranco Lollino, direttore Osservatorio Copernico di Saludecio -, sappiamo che sono meteore. Ora abbiamo il picco massimo quindi noi ci aspettiamo di vederne qualcuna in più. Avremo la luna che tarderà a salire, a sorgere, ma nonostante questo le meteore brillanti che sono tipiche delle Perseidi si potranno vedere ugualmente. Siamo contenti perché in queste serate il cielo è stato sereno ed è venuta molta gente a trovarci".

All'Osservatorio anche approfondimenti e attività per capire meglio e scientificamente il fenomeno: "In queste occasioni - continua Lollino - ci siamo organizzati anche per intrattenere questi curiosi con altre attività, con qualcosa di più scientifico, di più didattico. Faremo vedere come si costruisce una cometa, per esempio, e poi ci sono quattro telescopi messi a disposizione del pubblico per tutte le osservazioni. Ovviamente ogni telescopio è presidiato da questi fantastici ragazzi dell'Osservatorio Copernico, tutti astrofili, anche alcuni molto giovani, ma molto preparati".

Nel video l'intervista a Gianfranco Lollino, direttore Osservatorio Copernico di Saludecio



