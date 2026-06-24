Stelle sul Titano: cena d'autore con Cracco, Raschi e Agostini

San Marino si racconta attraverso le eccellenze enogastronomiche del suo territorio in una cena d'autore che porta, in un luogo identitario quale lo Stradone, tre grandi interpreti della cucina italiana. “Organizzato in sinergia tra pubblico e privato – ricorda il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci - insieme al Consorzio Terra di San Marino, insieme alla Segreteria al Territorio e alla Segreteria al Turismo. Ha come obiettivo quello di avere tre grandi firme della cucina italiana - Cracco, Raschi e Agostini - che magistralmente, come sanno fare loro, elaboreranno dei piatti con i prodotti della terra di San Marino, abbinando, tra l'altro, ogni piatto ad un vino della Cantina Vini”. Valenza molteplice per “Stelle sul Titano” come strumento di promozione turistica, dei prodotti della terra, di una identità: “l'identità della nostra cultura – dice Carlo Cracco - un'identità molto vocata all'innovazione, ma allo stesso tempo anche al recupero di quelle che sono le nostre tradizioni. Quindi, un mix molto ben bilanciato, che però possa far stare bene queste mille persone che verranno a sedersi”. A Cracco l'antipasto: sarà tutto al vegetale; primo e secondo, dal Montefeltro fino al mare: “Porto il ricordo di una salsa di pesce di una volta – dice Gianpaolo Raschi - una pasta condita con un brodetto di granchio, il granchio piccolo dell'Adriatico, quello dolce e gustoso; condita poi con una parte iodata legata alla profondità del mare, le alghe e le ostriche”. “Il nostro input – ricorda Riccardo Agostini - è legato al territorio, perciò l'input è arrivare il 2 luglio qua e partire da quelli che sono i prodotti di San Marino. Quello che porterò sarà una secondo piatto, è legato alla terra sammarinese, al tartufo e alle carni dei produttori sammarinesi”.

Appuntamento principe del progetto “Dalla Terra alla Tavola”, presentato in udienza ai Capitani Reggenti con la Presidente del Consorzio Terra di San Marino, Aida Maria Adele Selva che ne evidenzia la dimensione anche culturale e guarda al ruolo dei produttori nella valorizzazione del patrimonio agricolo : “è quello che si propone il programma che il Consorzio, insieme alla Segreteria di Stato, ha messo in atto, proprio per valorizzare i nostri prodotti, ma soprattutto il lavoro degli agricoltori. Perché se non ci fossero loro a coltivare la terra non potremmo, ovviamente, godere, assaporare e beneficiare di questi piatti prelibati”. “Una manifestazione trasversale – dicono i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva – che celebra un'arte complessa fondendo storia, identità, scienza e profonda umanità. Motore per fare sistema e investire sulla riconoscibilità e sui prodotti locali. Ma anche un laboratorio di idee per dimostrare che l'altissima qualità può e deve camminare di pari passo con l'etica e il rispetto del pianeta”

Nel video, le interviste a Matteo Ciacci - Segretario al Territorio; agli chef Carlo Cracco, Gianpaolo Raschi, Riccardo Agostini e a Aida Maria Adele Selva - Presidente del Consorzio Terra di San Marino

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