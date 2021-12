Stéphane Colombari, Segretario FUCS-CSdL: “Rinnovo dei contratti collettivi una priorità”

È una road map ben delineata con importanti traguardi da raggiungere quella fissata dal neo segretario della FUCS – CsdL, Stéphane Colombari. Tra le priorità i rinnovi dei contratti collettivi dei diversi settori di cui la federazione si occupa: “Oltre all'aspetto economico – spiega Colombari – tra gli obiettivi contrattuali, sul piano normativo, c'è quello di una migliore integrazione tra i tempi di lavoro e di vita, spesso inconciliabili soprattutto per le donne lavoratrici”.









“Particolare attenzione – aggiunge – verso quei settori in cui frequentemente le ore dedicate al lavoro non vengono correttamente riconosciute in busta paga dai datori di lavoro”. Sotto questo aspetto fondamentale intensificare i controlli da parte degli organi ispettivi preposti oltre ad ipotizzare l'utilizzo di strumenti informatici in grado di certificare le ore effettivamente lavorate dai dipendenti.

Massima attenzione inoltre anche alle riforme annunciate dal Governo: “La Federazione – aggiunge – intende portare il proprio contributo all'interno della Confederazione nel proprio ruolo negoziale su pensioni, mercato del lavoro e sistema tributario. Temi che hanno un impatto su vita e potere d'acquisto dei lavoratori”.