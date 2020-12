Stili di vita, Dg Bruschi (ISS): “Responsabilità nei comportamenti, a tutela di chi ci sta vicino”

A margine della conferenza stampa, che ieri l'Istituto di Sicurezza sociale ha tenuto, a chiusura del 2020, alla presenza del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e dei vertici ISS è tornato l'appello alla responsabilità e a seguire tutte le misure e le disposizioni anti-contagio.





“L'invito resta costante, il monito è fondamentale – commenta il Direttore generale dell'ISS; Alessandra Bruschi - Chiediamo a tutta la cittadinanza la massima collaborazione. Ricordiamo – prosegue - che stiamo gestendo a livello domiciliare il 90% dei casi, l'altro 10% viene ricoverato, e di questi, il 4% finisce in terapia intensiva. Più alti sono i numeri, più c'è il rischio di dover ricoverare qualche paziente. E anche se per qualcuno le valutazioni sono di non avere sintomi, bisogna sempre prestare la massima attenzione agli altri”.

