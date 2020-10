VISITA Sting a San Marino, in udienza privata dalla Reggenza

Sting a San Marino, in udienza privata dalla Reggenza.

Giornata sammarinese per Sting. Il cantautore britannico, in Repubblica a casa di amici, ha pranzato – con un menù tutto incentrato sui prodotti del territorio – al Ristorante Righi. Si è poi intrattenuto con lo chef Sartini. Nell'occasione è stato ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti.



I più letti della settimana: