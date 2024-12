PARIGI Sting celebra con una esibizione dal vivo i 50 anni di San Marino nell'Unesco La pop star ha suonato alcuni brani al gala organizzato per la ricorrenza, di fronte a Capitani Reggenti, autorità ed ospiti internazionali

Maison Ducasse Baccarat, Parigi: Sting, con una esibizione dal vivo incanta i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, i rappresentanti del Governo sammarinese e gli ospiti della serata di gala, convenuti per celebrare i 50 anni di San Marino nell'Unesco. Prima dell'evento anche una dichiarazione a San Marino Rtv. “Io e Trudie siamo ambasciatori culturali di San Marino...La più antica Repubblica del mondo. L'abbiamo visitata molte volte e la amiamo. Amiamo la gente, amiamo la vista e siamo orgogliosi di essere qui a rappresentare San Marino di fronte all'Unesco”. “Concordo assolutamente. San Marino è uno dei nostri luoghi preferiti nel mondo” commenta la moglie Trudie Styler.

E' una serata di gala per l'educazione alla pace. Quanto ne ha bisogno il mondo?

“Molto” dice Sting in inglese, che poi invita la moglie a ripeterlo in italiano. La pop star elogia la Repubblica anche introducendo l'esibizione: “In un momento in cui la democrazia è così in pericolo, l'esempio di San Marino dovrebbe attraversare il mondo” dice Sting prima di eseguire in un'atmosfera magica “Englishman in New York”. C'è tempo anche per “Every breath you take” prima di un'ovazione a scena aperta da parte degli ospiti del gala: tutte personalità di caratura internazionale che poi hanno partecipato all'asta per la raccolta fondi da destinare alla raccomandazione Unesco 2023 per l'educazione alla pace.

“Siamo riusciti ad unire la parte istituzionale – commenta il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari – con questo evento che raccoglie tanti amici di San Marino e tante personalità attive a livello internazionale, sui diritti umani, la cultura e tematiche di nostro interesse. Oggi ci aiuteranno, con questa raccolta fondi, a finanziare un progetto Unesco, di educazione alla pace. Credo sia una occasione importante di ribalta, per San Marino, in un contesto internazionale e in una 'piazza' come quella di Parigi, che di eventi di questo tipo ne vede tanti. Noi abbiamo avuto l'onore, la possibilità, con i nostri piccoli mezzi, di riuscire ad organizzare qualcosa di importante, per sostenere non solo l'Unesco ma anche per esaltare la presenza di San Marino, nel contesto internazionale”.

