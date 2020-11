DIPLOMATICO Sting nominato Ambasciatore della Repubblica di San Marino Lo scorso 10 ottobre era stato in visita a San Marino su invito di conoscenti. I Capitani Reggenti l'avevano ricevuto in Udienza Privata

Sting è stato nominato Ambasciatore della Repubblica di San Marino. Il noto cantante, leader dei Police e poi artefice di una straordinaria carriera da solista, lo scorso 10 ottobre era stato per la prima volta a San Marino, su invito di conoscenti. C'erano stati incontri informali con alcuni membri di Governo ed era anche stato ricevuto in Udienza Privata dai Capitani Reggenti.

In quella giornata aveva inoltre gustato l'eccellenza dell'enogastronomia sammarinese alla Taverna Righi con pietanze preparate dallo Chef Stellato Luigi Sartini. Sting, al secolo Gordon Matthew Sumner, aveva anche incontrato il sodalizio artistico/musicale "San Marino United Artists" e ricambiato l'ospitalità concedendosi generosamente in foto ricordo con fans e musicisti sammarinesi (come il rapper Irol, in foto). La nomina di Sting ad Ambasciatore a disposizione di San Marino è stata ufficializzata con una delibera del Congresso di Stato adottata lo scorso 23 novembre. Lo stesso incarico diplomatico è stato conferito anche alla moglie di Sting, Trudie Sumner.

