"Stop al genocidio dei Palestinesi", manifestanti scendono nuovamente in piazza

È partito poco dopo le 15.30, a San Marino Città, il corteo pacifista per chiedere lo "stop del genocidio dei palestinesi". Da piazza Sant'Agata i manifestanti, con cartelli e una mega bandiera della Palestina, sono arrivati in Piazza della Libertà. “Il silenzio dell’Occidente sul genocidio in atto nei territori Palestinesi da parte del governo Israeliano è assordante”, si legge in una nota. Attiva anche una raccolta firma perché il Titano riconosca ufficialmente lo Stato Palestinese.

