Stop alla caccia in braccata al cinghiale: APAS esulta per l’approvazione dell’Istanza d’Arengo

Apas estremamente soddisfatta dell’approvazione a grande maggioranza da parte del Consiglio Grande e Generale dell’Istanza d’Arengo che chiedeva di non effettuare più il territorio sammarinese la caccia in braccata al cinghiale. Una pratica "pericolosa" e "crudele", scrive l’associazione in un comunicato. L’APAS plaude ai cittadini promotori dell’istanza e ai Consiglieri intervenuti a suo sostegno, “che hanno portato ragioni non solo legate alla sicurezza dei cittadini, ma anche al rispetto della vita degli animali”. L’associazione si rivolge poi alla Segreteria al Territorio affinchè, tramite la competente Commissione consigliare, dia piena attuazione all’Istanza, non lasciandola “lettera morta” dimenticata in un cassetto.