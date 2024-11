Stop alla violenza sulle donne: USL intervista le prime due poliziotte di San Marino

Nel servizio le interviste a Tilde Tosi, Patrizia Levorato e Francesca Busignani (Segretaria Generale USL)

“Donne che combattono per altre donne”: è l'intervista esclusiva realizzata da Unione Sammarinese Lavoratori per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Protagoniste Tilde Tosi e Patrizia Levorato, le prime due poliziotte sammarinesi. Nei primi anni di lavoro, raccontano, non sono mancate le difficoltà, ma grazie all'aiuto di colleghi e politica sono riuscite a superare numerosi ostacoli.

"Il primo concorso - ricorda Tilde Tosi - c'è stato nel 1976, fortemente voluto dal comandante di allora che voleva inserire le donne nel corpo degli allora Vigili Urbani, oggi Polizia Civile. Siamo state all'inizio accolte bene, poi c'è stato anche un po' di malumore, diciamo, non tanto perché le donne stavano portando via il lavoro agli uomini, però si stavano inserendo in un ambiente lavorativo maschile. Con il tempo ci siamo conosciuti, amalgamati bene, capendo anche le diversità tra di noi".

"Ci sono stati anche degli episodi che io ho vissuto di persona, con una ragazza che aveva subito violenza - racconta Patrizia Levorato - siamo state a diversi giorni con lei, e questo è importante che ci sia una donna, perché comunque ha un altro tipo di approccio. È bene che ci sia anche questo supporto, questo sostegno della donna".

Un ambiente in cui si capisce il valore della diversità e si diventa un unicum, aggiunge la Segretaria generale USL Francesca Busignani, permette di capire al meglio come gestire e intervenire contro determinate violenze: "Questo perché sia una visione complessiva laddove la diversità diventa quel valore che trattato in maniera paritaria e uguale, fa sì che tutti nelle nostre diversità abbiamo gli stessi diritti, gli stessi doveri e siamo rispettati e diamo rispetto. Questo è stato fatto nel corpo della Polizia Civile, questo deve essere fatto anche in tutti gli altri ambiti dove purtroppo ad oggi ancora delle fortissime violenze verbali, fisiche ma anche economiche".

