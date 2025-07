AMBIENTE "Stop garantito alla braccata al cinghiale" assicura il Segretario Ciacci "Il metodo di caccia verrà sicuramente escluso dal prossimo piano faunistico" continua Ciacci. Apas: "Grande soddisfazione"

Finisce la braccata al cinghiale. L'Istanza d'Arengo, approvata ieri, mette la parola fine a questo metodo. Le contestazioni degli Istanti nascono dai fatti del 19 gennaio scorso, quando un colpo esploso durante una battuta, aveva colpito la finestra di una abitazione. Ad oggi le licenze di caccia attive sono circa 1000. Prima del Covid i numeri più alti: circa 1300.

"Questa forma di caccia collettiva sicuramente verrà esclusa dal prossimo piano faunistico - assicura Matteo Ciacci, Segretario al Territorio impegnato a non lasciare lettera morta la volontà popolare.

"Nell'Osservatorio fauna e habitat la discussione in merito è già stata avviata - continua il Segretario Ciacci - grazie al contributo prezioso di tutti i componenti".

"Sono 17 anni che lo chiediamo e siamo molto felici - commenta la presidente dell'Apas Emanuela Stolfi -. Non siamo mai stati ascoltati e, purtroppo, anche da parte degli uffici, si è sempre ravvisata una specie di necessità di applicare anche questa forma di caccia, che invece risulta cruenta e pericolosa per i cittadini. Noi riteniamo che la fauna selvatica debba essere gestita con modalità scientifiche e di rispetto".

L'Apas plaude al lavoro di confronto che si svolge nell'Osservatorio e definisce "un atto vile" l'Istanza, poi bocciata, che chiedeva di escludere il rappresentante delle associazioni animaliste e ambientaliste. "Tra l'altro noi siamo in minoranza - continua Stolfi - perchè la Federazione della Caccia ha due esperti con diritto di voto che diventano tre sulle questioni venatorie. Siamo tre a uno: questo è il rapporto che c'è". L'Apas sottolinea come siano stati raggiunti molti risultati come ad esempio: "la legge sulla protezione della fauna selvatica, l'aumento degli importi delle sanzioni per chi la danneggia e l'esclusione dal mirino anche specie molto care come il capriolo".

Approvata invece l'Istanza che sollecitava una revisione dei benefici pubblici alla Federazione Caccia, inclusa la disponibilità di funzionari UGRAA. "Con equlibrio avvieremo un confronto - conclude Ciacci - per monitorare nel tempo l’efficacia di questa soluzione e valutare eventuali necessità di individuare una sede autonoma per la Federazione qualora le condizioni operative o organizzative lo richiedano".

Bocciata l'Istanza che chiedeva l'uscita della Federcaccia dal Cons. "La caccia ha al suo interno anche altre federazioni, come il tiro a volo. Se prendiamo come esempio l'Italia dove Federcaccia è uscita dal Coni, questo è successo perchè sono stati creati due organismi. Per pensare di fare la stessa cosa occorre scindere la caccia in sè dalle federazioni sportive collegate e bisogna tenere conto che quando si sdoppia ci sono costi" commenta Rossano Fabbri, Segretario allo Sport. La Federazione della caccia è la terza per grandezza, dopo il calcio e il nuoto.

