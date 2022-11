SAN MARINO Storia in monete: al Kursaal il "giubileo" numismatico A dare il via alla manifestazione il taglio del nastro dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

La numismatica negli anni ha contribuito a diffondere bellezze e valori sammarinesi in tutto il mondo. “Cinquant'anni di monete a San Marino” celebra il più lungo periodo di ininterrotta monetazione sul Titano che dal 1972 ad oggi ha visto avvicendarsi lire, scudi ed euro. A dare il via alla manifestazione il taglio del nastro dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

Negli anni numerosi gli artisti come Manzù, Greco, Veroi e Cretara, che hanno prestato la loro creatività alle opere numismatiche sammarinesi. La lira del 1972 è la prima moneta della Repubblica rimessa in circolazione dopo un'interruzione che durava dal 1938, dando il via alla monetazione moderna di San Marino.

"Sono cinquant'anni che San Marino ha ripreso a coniare moneta - evidenzia Roberto Ganganelli, responsabile scientifico Museo Francobollo e Moneta RSM - un giubileo che andava celebrato. Le istituzioni pubbliche lo hanno compreso, tanto è vero che c'è stata anche l'emissione di un francobollo, i commercianti professionisti lo hanno recepito e i collezionisti anche. Abbiamo creato questo contenitore commerciale e culturale al tempo stesso e che si propone come un evento pilota da ripetere in futuro estendendolo anche alla filatelia che è un altro aspetto importante dell'identità istituzionale della Repubblica".

Settore, quello della numismatica e filatelia, che continua ad attrarre numerosi appassionati e collezionisti: "Non come in passato - spiega Ganganelli - perché non siamo più ai tempi dei boom economici, ma ci sono ancora tanti cultori e tanti collezionisti, come confermano anche le vendite delle monete sammarinesi che hanno da sempre questa caratteristica di innovazione ed originalità. Il museo fa la sua parte, dato che a oggi stiamo veleggiando sui 30.000 visitatori paganti dall'apertura dell'8 luglio 2021. Un dato lusinghiero per veicolare cultura collezionistica e nazionale in tutto il mondo".

Nel servizio l'intervista a Roberto Ganganelli (Responsabile scientifico Museo Francobollo e Moneta RSM)

