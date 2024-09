NATIONS LEAGUE Storica vittoria Nazionale, Tura (Fsgc): "Una favola bellissima, nostri ragazzi sono eroi" La Federcalcio festeggia i risultati raggiunti nella formazione dei giovani. Segretario Fabbri: "Nuova era per lo sport sammarinese"

Un'esplosione di gioia al San Marino Stadium. Nicko Sensoli al 53° segna la rete dell'1-0 contro il Liechtenstein. Goal che porterà la nazionale sammarinese alla vittoria, segnando un nuovo record: il primo trionfo dei biancazzurri in una competizione ufficiale, con un gioco di squadra in cui sia giovani che veterani hanno dato il massimo. E subito la notizia fa il giro del mondo, con citazioni dal New York Times fino a Sky Sports News.

Per il presidente della Federcalcio, Marco Tura, è una "favola bellissima: i nostri ragazzi sono degli eroi. È stato un risultato veramente immenso perché è qualcosa che rimarrà nella storia". San Marino aveva già vinto in passato, sempre contro il Liechtenstein 1-0, ma in un'amichevole, nel 2004, con la rete di Andy Selva. 20 anni dopo è Sensoli, classe 2005, a mettere la firma sul successo.

Tramite una nota, le congratulazioni del segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, che parla di un risultato che “riaccende lo spirito e la passione sportiva di tutta la comunità” e di “nuova era per lo sport sammarinese”. La “Segreteria continuerà ad investire” in questo settore, assicura Fabbri.

Ora si guarda proprio alla formazione delle nuove generazioni. "A nome di tutta la federazione e di tutti i ragazzi che giocano - afferma Marco Tura - ringrazio la Segreteria di Stato. L'investimento è stato negli anni progressivo: si è cercato di costruire una piramide che partisse dal basso, quindi dalle fasce di età più piccole e dagli Under 12 a salire. E' stata un'escalation fino ad arrivare all'attuale Under 22: una squadra che è un prolungamento del nostro settore giovanile. Oggi milita nel campionato sammarinese e riesce sempre a ben figurare e a 'produrre' giocatori preparati per le nostre Nazionali".

Nel servizio le dichiarazioni di Marco Tura (presidente Fsgc). Roberto Cevoli (ct San Marino) e Nicko Sensoli (attaccante San Marino)

