"STRANI" AVVISTAMENTI Stormo di cicogne a San Marino, Sandro Casali: “Siamo nella rotta migratoria”

“Un evento simpatico, ma non eccezionale”. Sandro Casali del Centro Naturalistico Sammarinese commenta l'arrivo a San Marino di decine di cicogne. Sono state viste e fotografate soprattutto a Serravalle, nei pressi di piazza Bertoldi e del Multieventi. Le cicogne si stanno riproducendo in tutta Italia, spiega Casali, grazie a condizioni favorevoli; fra queste l'invasione nelle acque dolci del Gambero della Louisiana - detto anche “gambero killer” per l'impatto distruttivo sugli altri animali e sulla biodiversità -, un cibo facile per i trampolieri che hanno così sostenuto la loro riproduzione.

Ma perché si sono fermate a San Marino? “Siamo sulla rotta migratoria – afferma l'esperto -, e si sono fermate perché hanno incontrato condizioni meteo avverse nel loro viaggio verso i paesi del Mediterraneo dove andranno a svernare”. E non è la prima volta che le si vedono in Repubblica; un paio di anni fa erano state avvistate sul monte Titano in attesa che la roccia si riscaldasse per poter riprendere il loro volo verso Sud.

