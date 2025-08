MOTORI E MALUMORI Strada chiusa a Chiesanuova: monta il malumore Un evento motoristico bloccherà la strada principale per tre giorni, nonostante il parere negativo della Giunta. I residenti protestano: “Libertà di movimento limitata”

Strada chiusa a Chiesanuova: monta il malumore.

A Chiesanuova cresce il malcontento per l’ordinanza n. 176, che dispone la chiusura di Strada del Ponte – principale collegamento con Fiorentino – per tre giorni, dall'8 al 10 agosto, dalle 8:30 alle 18:30, in occasione del “Campionato Italiano velocità in salita”, organizzato da Plotter Service. La richiesta dell’ordinanza è stata avanzata dalla Federazione Sammarinese Motociclistica, che supporta l’evento. Prevista una sola “finestra” di 45 minuti per il transito dei residenti.

La manifestazione, dedicata al pilota Luca Salvadori, scomparso durante una gara, ha ottenuto il patrocinio delle Segreterie al Turismo e allo Sport, ma – secondo quanto si apprende – la Giunta di Castello ha espresso parere contrario in data 14 luglio.

Sui social e in piazza, non si parla d’altro. “È una beffa vedere che, con denaro pubblico, si patrocinano eventi sportivi senza valutare l’impatto sulla comunità locale. Ancor più grave autorizzare manifestazioni simultanee, bloccando la circolazione e limitando la libertà dei residenti”, si legge in un commento su Facebook.

E infatti due manifestazioni si sovrappongono: sabato entrerà in vigore anche l’ordinanza n. 177 - firmata, come la precedente, il 1° agosto, dalla Segreteria Interni -, che chiuderà Strada del Lavoro a Gualdicciolo per il “52° Circuito Scuderia San Marino”, di fatto l’altra arteria da e per Chiesanuova.

“Mai vista una chiusura così prolungata per un evento sportivo”, si mormora nella piazza Salvatore Conti tra un caffè e un cappuccino, mentre si valutano soluzioni alternative – soprattutto per sabato 9 agosto.

Le 'vie di fuga' possibili prevedono lo sconfinamento in Italia: da Valle Sant’Anastasio verso Montegrimano, o passando per Montemaggio, per poi scendere su Pietracuta e rientrare dai valichi di Gualdicciolo o Cerbaiola. Una terza opzione, passare da Caladino e percorrere Strada Prima Gualdaria, nota ai rallisti come “la prova de La Casa”.

La dichiarazione ufficiale del Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi

In merito alle ordinanze per la gara in salita a Chiesanuova ed il rally a Gualdicciolo, prima di esperire il nulla osta sono state fatte tutte le verifiche con gli organizzatori, in particolare per la gara in salita a Chiesanuova che ha una durata di più giorni, i quali hanno garantito la possibilità di raggiungere la zona industriale di Chiesanuova per il traffico pesante mediante la sospensione della gara, e per il traffico residenziale mediante fasce orarie inserite nel testo di ordinanza. La viabilità alternativa è garantita mediante l’utilizzo di via Prima Gualdaria che non sarà interessata da chiusure e rimarrà sempre percorribile. Gli organizzatori della gara a Chiesanuova hanno provveduto ad informare sia gli impianti industriali che i residenti di quanto sopra mediante social media e anche mediante il porta a porta.



