TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Piano Parallelo: bocciato l'odg di opposizione ma la maggioranza si divide 19:16 Lettera SMG, la smentita del presidente ECF, Sergio Barducci: "Mai sottoscritto un memorandum d'intesa" 19:04 Cinema, prima storica co-produzione internazionale per San Marino 18:16 San Marino Calcio: Ingenito si dimette. Torna Biagioni 17:48 Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu" 17:43 Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore 17:38 San Marino Song Contest: ecco il secondo gruppo di semifinalisti 16:58 L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia 16:39 Rimini, abusi sulla nipotina di 6 anni: 73enne condannato a 7 anni e 8 mesi 12:49 Piano Parallelo: l'opposizione propone la commissione d'inchiesta in tempi brevi
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

"Strada Gian Franco Terenzi": sabato 21 febbraio, la cerimonia di inaugurazione

Nell'occasione si potrà visitare il Museo di Arte e Cultura Cinese

17 feb 2026

È la Festa di Primavera, dal 17 febbraio al 3 marzo, ad avviare ufficialmente l'Anno del Cavallo di Fuoco. Tra leggende, simboli rossi, piatti portafortuna, fuochi d'artificio e fiere del tempio, il Capodanno Cinese resta un momento di rinascita collettiva e di speranza.

L'Associazione di Amicizia San Marino – Cina sceglie, non a caso, questa data - il 17 febbraio - per annunciare l'intitolazione di un tratto di Strada Borrana, a Serravalle a Gian Franco Terenzi, imprenditore, politico di lungo corso e grande amico del popolo cinese. Sabato 21 febbraio alle 15.00, la cerimonia di inaugurazione con visita al Museo di Arte e Cultura Cinese dell’Associazione. Atto finale di un iter partito da un’istanza d'Arengo nel 2023, con il parere favorevole della Giunta di Castello, poi approvata in Consiglio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità