"Strada Gian Franco Terenzi": sabato 21 febbraio, la cerimonia di inaugurazione

È la Festa di Primavera, dal 17 febbraio al 3 marzo, ad avviare ufficialmente l'Anno del Cavallo di Fuoco. Tra leggende, simboli rossi, piatti portafortuna, fuochi d'artificio e fiere del tempio, il Capodanno Cinese resta un momento di rinascita collettiva e di speranza.

L'Associazione di Amicizia San Marino – Cina sceglie, non a caso, questa data - il 17 febbraio - per annunciare l'intitolazione di un tratto di Strada Borrana, a Serravalle a Gian Franco Terenzi, imprenditore, politico di lungo corso e grande amico del popolo cinese. Sabato 21 febbraio alle 15.00, la cerimonia di inaugurazione con visita al Museo di Arte e Cultura Cinese dell’Associazione. Atto finale di un iter partito da un’istanza d'Arengo nel 2023, con il parere favorevole della Giunta di Castello, poi approvata in Consiglio.







