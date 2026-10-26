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Strada Sottomontana chiusa al traffico la mattina di venerdì 30 ottobre per lavori di manutenzione

Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra strada di San Gianno e la rotatoria di via del Serrone, dalle 6:30 alle 14:00

26 ott 2026
Strada Sottomontana chiusa al traffico la mattina di venerdì 30 ottobre per lavori di manutenzione

Chiusura temporanea al traffico per un tratto di strada Sottomontana nella giornata di venerdì 30 ottobre 2026. A comunicarlo è l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), che ha programmato interventi di pulizia e sfalcio dell'erba. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra strada di San Gianno e la rotatoria di via del Serrone, dalle 6:30 alle 14:00. Durante questa fascia oraria sarà vietata la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, con divieto di sosta e interdizione dell'accesso anche ai pedoni. L'AASLP informa che i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati sul posto per limitare i disagi alla circolazione.




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