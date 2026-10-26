VIABILITÀ Strada Sottomontana chiusa al traffico la mattina di venerdì 30 ottobre per lavori di manutenzione Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra strada di San Gianno e la rotatoria di via del Serrone, dalle 6:30 alle 14:00

Strada Sottomontana chiusa al traffico la mattina di venerdì 30 ottobre per lavori di manutenzione.

Chiusura temporanea al traffico per un tratto di strada Sottomontana nella giornata di venerdì 30 ottobre 2026. A comunicarlo è l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), che ha programmato interventi di pulizia e sfalcio dell'erba. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra strada di San Gianno e la rotatoria di via del Serrone, dalle 6:30 alle 14:00. Durante questa fascia oraria sarà vietata la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, con divieto di sosta e interdizione dell'accesso anche ai pedoni. L'AASLP informa che i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati sul posto per limitare i disagi alla circolazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: