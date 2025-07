VIABILITA' Strada Sottomontana chiusa domani mattina per lavori di pulizia L'interruzione del traffico avverrà dalle 06:00 alle 13:00

Strada Sottomontana chiusa domani mattina per lavori di pulizia.

Domani martedì 15 luglio 2025, Strada Sottomontana sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale, con contestuale divieto di sosta, per permettere l'esecuzione di lavori di pulizia e sfalcio dell'erba. Il provvedimento, richiesto dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) e regolato dall'Ordinanza N. 156/2025, interesserà il tratto compreso tra il bivio con Strada di San Gianno e la rotatoria di Murata, da cui si dirama Via del Serrone.

L'interruzione del traffico avverrà dalle ore 06:00 alle 13:00. L'AASLP assicura che percorsi alternativi saranno debitamente segnalati con apposita segnaletica lungo le vie interessate.

