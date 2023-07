VIABILITÀ E MANUTENZIONE Strade sicure: fase centrale del progetto con la formazione dei tecnici Garantire sicurezza in un periodo, come quello estivo, che vede il costante incremento degli incidenti stradali con feriti sul Titano, dovuto al flusso veicolare e cicloturistico in aumento e alle manifestazioni presenti sul territorio

Autovelox, nuovi guard-rail, dossi rallentatori, rotatorie e non solo: garantire la sicurezza accrescendo le competenze professionali di coloro che si occupano di viabilità e prestazioni delle pavimentazioni stradali anche alla luce della necessità di coniugare la sostenibilità ambientale delle infrastrutture con le nuove forme di mobilità. Si muove in questa direzione l'iniziativa di formazione che rientra nel progetto “Strade sicure” - caratterizzato da tre fasi (informativa, normativa ed esecutiva) e che proprio in mattinata ha visto riuniti attorno allo stesso tavolo, in Segreteria al Territorio, dirigenti, funzionari e tecnici dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici insieme ad esperti esterni del settore dei conglomerati e manutenzione del manto stradale. "L'incontro di oggi - spiega il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti - e per realizzare nei prossimi mesi nuove pavimentazioni capaci di mettere in sicurezza le nostre pavimentazioni stradali".

Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente.

