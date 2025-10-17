LUTTO Strage di Castel d'Azzano: giro di sirene e picchetto d'onore della Gendarmeria davanti all'Ambasciata Saluto militare e la stretta di mano alla Carabiniera in forze alla sede diplomatica italiana

Anche la Gendarmeria si unisce al lutto nazionale italiano per la strage dei Carabinieri nel Veronese. Alle 15.30, orario di inizio dei funerali di Stato a Padova, giro di sirene e picchetto d'onore di fronte alla sede dell'Ambasciata d'Italia. Dopodiché il saluto militare e la stretta di mano alla Carabiniera in forze alla sede diplomatica italiana, a testimoniare il cordoglio e la vicinanza del Corpo sammarinese ai colleghi dell'Arma. Grande commozione durante le esequie dei tre militari morti a Castel d'Azzano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro della Difesa Crosetto. "Hanno servito la patria con amore", le parole del Vescovo, Monsignor Saba.

