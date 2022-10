Strage in A4: medico 118 scrive al Comune di Riccione "sentimento di tristezza e frustrazione"

"Quello a cui ho assistito di persona venerdì, sono stato il medico del soccorso a intervenire sul luogo del sinistro, è difficile e duro da descrivere ed esternare. Ci sono poche parole da dire: c'è solo il nostro sentimento di tristezza per quanto accaduto e di frustrazione per ciò che non abbiamo, purtroppo, potuto fare per le vittime, nonostante la lotta che abbiamo tentato per Romina". E' quanto scrive in una lettera indirizzata all'Amministrazione comunale di Riccione, Matteo Scarparo, medico d'urgenza ed emergenza del 118 di San Donà di Piave intervenuto sulla A4, venerdì scorso, dove in un incidente stradale hanno perso la vita l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi; l'educatrice della cooperativa 'Cuore 21', Romina Bannini e quattro ragazze e un ragazzo di "Centro 21-Cuore 21": Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

"A nome di tutta la nostra Unità operativa - osserva - mi permetto di rivolgere alle famiglie coinvolte nella tragedia le nostre più sentite condoglianze. Condoglianze che vogliamo estendere a tutta la città. Purtroppo, a causa delle caratteristiche del nostro territorio, ci troviamo spesso a operare in teatri caratterizzati da incidenti stradali gravi e spesso mortali. Ma quello a cui ho assistito di persona venerdì, sono stato il medico del soccorso a intervenire sul luogo del sinistro, è difficile e duro da descrivere ed esternare", chiosa Scarparo nella missiva.

Quella mostrata dal medico veneto e dalla città di San Donà di Piave, argomenta la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, è "una partecipazione al nostro dolore che ci è di conforto e per cui ci tengo a ringraziare, a nome dell'Amministrazione e della nostra comunità, il sindaco di San Donà Andrea Cereser, il comando della Polizia Stradale, la Direzione Sanitaria che ci ha accolto, mettendo a disposizione sanitari, psicologi e l'unità del Suem 118 fra i primi ad intervenire".