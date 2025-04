CONSIGLIO D'EUROPA Strasburgo, APCE: lotta alla corruzione, guerre e democrazia al centro dei lavori Il punto con la delegazione sammarinese all'Assemblea del Consiglio d'Europa. Attenzione sul protocollo aggiuntivo alla convenzione di Oviedo

La Delegazione parlamentare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta da Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Alice Mina, Giulia Muratori e Nicola Renzi, ha preso parte ai lavori della Commissione per gli Affari Sociali, la Salute e lo Sviluppo Sostenibile, nel corso della quale si è tenuta un’importante audizione dedicata al Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo.

Particolare attenzione anche alla lotta alla corruzione, le guerre in corso in Europa e Medioriente e lo stato della democrazia: "Sono temi che hanno coinvolto l'Assemblea parlamentare nei primi giorni di discussione - evidenzia Alice Mina - e i dibattiti sono stati piuttosto accesi. Questo chiaramente a dimostrazione di quanto queste tematiche siano di estrema rilevanza e di estrema attualità sia nell'ambito del Consiglio d'Europa e sia a livello mondiale".

"E uno dei temi importanti di questa sessione molto densa - aggiunge Nicola Renzi - è stata anche la visita che il Premier di Andorra Xavier Espot Zamora ha reso all'Assemblea del Consiglio d'Europa, sottoponendoci peraltro alle domande da un lato dei rappresentanti dei vari gruppi parlamentari e dall'altro dei singoli deputati. Un momento importante per aggiornare l'Assemblea sullo stato delle relazioni di Andorra con il Consiglio d'Europa e anche per formulare degli importanti auspici sul raggiungimento dell'accordo di associazione all'Unione Europea".

"All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in questi giorni si respira un clima preoccupante - fa notare Giulia Muratori - un dato significativo è che sono stati inseriti cinque dibattiti d'urgenza e due dibattiti sull'attualità. Si parlerà appunto del conflitto russo-ucraino, si parlerà della questione dell'emergenza umanitaria a Gaza, si parlerà della questione georgiana e anche delle problematiche della situazione politica in Turchia. È un dato di fatto che c'è un clima di preoccupazione generale per la situazione mondiale e più specifico a livello europeo sulla democrazia che è sempre più in pericolo. Da questo punto di vista San Marino farà la sua parte".

Le interviste ad Alice Mina, Nicola Renzi e Giulia Muratori (Delegazione San Marino APCE)

