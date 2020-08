MEETING20 Strategie di comunicazione e corretta informazione: l'incontro tra il Segretario di Stato Lonfernini e il direttore di QN Michele Brambilla, a capo del Quotidiano Nazionale, ha accettato l'invito a compiere una visita a San Marino prima possibile

Per far conoscere meglio un Paese all'esterno dei suoi confini, e far sì che anche alcuni luoghi comuni possano essere definitivamente superati, l'informazione diventa uno strumento indispensabile. Deve averla pensata così il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, che ha chiesto ed ottenuto un incontro privato con Michele Brambilla, già vicedirettore di Libero, Il Giornale e La Stampa ed ora direttore di QN – Quotidiano Nazionale, che raggruppa tre testate giornalistiche, il Resto del Carlino, la Nazione e il Giorno, forse i maggiori quotidiani del centro Italia, e quindi più direttamente interessati a conoscere e a far conoscere San Marino. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro e Informazione, e a Michele Brambilla, direttore di QN - Quotidiano Nazionale

