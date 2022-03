COVID-19 Stress da pandemia, ne hanno sofferto otto italiani su dieci Con i 233 decessi di oggi l'Italia taglia il triste traguardo delle 155.000 vittime da inizio pandemia. A San Marino solo due ricoverati

Stress da pandemia, ne hanno sofferto otto italiani su dieci.

Scendono a 221 i positivi attivi in territorio, 45 le nuove positività, a fronte però di 87 guariti, le guarigioni tagliano anzi il traguardo delle 14mila da inizio pandemia (14.081), su 14.414 casi totali. Anche in ospedale migliorano i dati, i ricoverati ora sono 2, sempre vuota la terapia intensiva da malati Covid. Stress da pandemia per 8 italiani su 10, secondo una ricerca condotta online su un migliaio di persone da Human Highway per Assosalute. Lo stress ha colpito gli adulti quanto i giovani; tra i disturbi più comuni, mal di testa (48%), ansia, nervosismo, irritabilità (42,8%), disturbi del sonno (32,2%). Nel primo lockdown lo stress vissuto era “positivo”, ricreando un nuovo equilibrio utile, ma nelle fasi successive è venuto alla luce uno stress negativo, poiché è comparsa la valutazione soggettiva del protrarsi delle limitazioni e dei rischi, che ha comportato sfiducia e allarme cronico.

[Banner_Google_ADS]

L'incremento odierno risale ad oltre 46mila (46.631), anche per il maggior numero di tamponi processati, con incidenza all'8,7%; 233 le vittime, che arrivano così a 155mila totali da inizio pandemia. Non arrivano a 1500 i nuovi positivi in Emilia Romagna (1.495); anche le terapie intensive si sono abbassate a 65, 11 meno di ieri; 14 i decessi, 148 i casi a Rimini. E mentre la Regina Elisabetta da' qualche segnale positivo dopo il contagio da Covid, riapparendo in queste ore in video per due udienze virtuali, in Sudafrica da due giorni si contano zero morti, come a maggio 2020. E' il Paese più colpito del continente dalla pandemia, le vittime sono quasi 100mila. Il ministro della Salute del Marocco ha annunciato che nel Paese la variante Omicron è ormai scomparsa, dopo due settimane a bassissimo numero di nuovi contagi; il 67,5% dei cittadini del Marocco hanno ricevuto la prima dose, il 63,3% la seconda e il 15,7% la dose booster.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: